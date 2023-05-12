Рогозин: Должна была пройти еще одна мобилизация

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 15:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация


Россия ведет боевые действия не с Украиной, а с более сильным и ресурсным врагом в лице коллективного Запада. Победить его можно только консолидировавшись, а для этого нужно продолжение мобилизации.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ведет боевые действия не с Украиной, а с более сильным и ресурсным врагом...

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«Должен быть солидарен весь тыл с нашим фронтом, мы нуждаемся в такой поддержке общества. Не может быть такого, что где-то армия воюет, а мы здесь живем, все по-прежнему.

Если мы поймем, что для отпора столь мощному врагу экономика которого совокупно мощнее, чем наша экономика, вооруженные силы которого намного сильнее, чем наши вооруженные Силы, технологии которого во многом превышают наши технологии, во многих направлениях, – если мы этого не поймем, если у нас не произойдет консолидация общества и армии, солидарность всей страны с ребятами, которые там защищают нашу свободу, то нас ждет катастрофа.

Я уверен, что она не произойдет, потому что я уверен, что все-таки, люди все понимают…

Победить такого зверя, который почувствовал нашу кровь, можно только за счет полного единства фронта и тыла… Мы же не с Бандустаном каким-то воюем, это же не операция в Сирии против каких-то моджахедов, это война, на которую мы были обречены долгие годы, она не могла не начаться, но это война не с Украиной, это решение вопроса жизни и смерти нашей страны, это наш экзистенциальный выбор. Либо мы, либо они.

Надо просто иметь в виду то, что враг намного сильнее нас. Мы не можем действовать таким образом, что каждый сам за себя – так не получится.

Поэтому нужна мобилизация, и она должна была пройти не только одна в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация.

У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут постоянно артобстрелы, мы теряем самых боеспособных ребят. И их надо восполнять», – заявил Рогозин.

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