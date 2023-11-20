Рогозин – Фридману: «Подними винтовку – посмотрим, у кого во лбу будет дырка»

Российские олигархи ничем не отличаются от украинских, особенно такие, как совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман, который уже несколько раз «релоцировался» из России в поисках теплого места.

Об этом в эфире видеоблога «Вопреки цензуре» заявил бывший глава Роскосмоса, участвующий в СВО сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рогозина, российские спецслужбы должны проанализировать деятельность Фридмана и его партнера Петра Авена на предмет финансирования Украины.

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«Чем лучше наши олигархи украинских олигархов? Такая же сволочь и с той, и с другой стороны. Они здесь рассказывали, что все нормально, все хорошо, нас все поддерживают и так далее… Как можно на них рассчитывать? Во-первых, они не могут объяснить, где они взяли первый свой миллион долларов. Это известная шутка, что любой капиталист расскажет, как он заработал миллиарды, но никогда не расскажет, как он заработал первый миллион. Ну, потому что первый миллион всегда был воровской. Украли. Это печать Каина, она будет стоять на лбу у них всю жизнь… Такие, как Фридман, понимаете, он якобы за Украину, че-то финансировал, – я настаиваю, чтобы это было проверено документально, – якобы он Израиль поддерживает. Слушайте, он никогда никого не поддерживает. И Израиль не является родиной его, он ненавидит Израиль, он и Россию ненавидит наверняка, он ненавидит Лондон, который не поверил и направил ему санкции. Он никого не любит, кроме себя, кроме своего собственного жирного тела, этот пингвин. Он только себя любит. И этот Петя Авен, тоже его коллега, олигарх. Для меня эти люди не имеют никакого отношения к России, это пена. Все эти релоканты – придумали себе слово, «релоканты». Какие они релоканты? Перебежчики, коллаборанты, предатели, трусы – вот несколько категорий, из которых они состоят. Поэтому у Фридмана, я уверен совершенно, что нет дыма без огня», – заявил Рогозин.

Он также считает, что государство должно национализировать имущество подобных Фридману бизнесменов:

«Национализация в том числе. Да, это надо делать. Они кричат: «Это приведет к гражданской войне». Кого с кем? Фридмана со мной? Ну давай, попробуй, Фридман, подними винтовку, посмотрим, кто из нас первый выстрелит, у кого из нас во лбу будет дырка. Пожалуйста, хотят воевать – пусть воюют Фридманы с Авенами. Напугали ежа задницей».