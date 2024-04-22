Рогозин: Хватит врать о ситуации на фронте

СВО закончится на поле боя, а не в дипломатических салонах. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале высказывает экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после начала СВО возглавивший группу советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим ЛДНР.

Он уничижительно высказывается о тех российских экспертах, которые «пудрят мозг обывателю сказками о добром дедушке Трампе», который остановит украинскую войну запретом на поставки Киеву вооружений, или о том, что «Европа устала от войны и хохлов».

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«Ничего подобного не произойдет. У этой войны совершенно иные причины и мотивы. Украина интересует Запад лишь как гигантский комар, пьющий русскую кровь. И пока комар справляется со своим делом, война не закончится. Добившись отрыва от нас этой части нашей родовой территории, поставив там несколько поколений своих марионеток, использовав нашу невнятность на этом стратегическом направлении Русской политики, где Россию представляли люди типа Черномырдина, иногда заезжавшего к другу Кучме выпить и поохотиться, и Зурабова, к дипломатической деятельности которого вообще сложно подобрать нематерные слова, Запад никогда не откажется от своей главной цели на Украине – руками наших двоюродных братьев, возненавидивших нас, нанести нам на десятилетия кровоточащую рану», – считает Рогозин.

Он советует соотечественникам не включать российские телевизоры.

«Эта война закончится не в дипломатических салонах (дипломаты своё сражение бесславно проиграли, коли война началась), а на поле брани. То, что мы победим, я не сомневаюсь, вопрос в сроках и цене этой Победы», – убежден автор.

Для того, чтобы победа наступила как можно раньше он предлагает прекратить врать как себе, так и руководству, приукрашивая обстановку на фронте, поскольку это может привести к неверным ожиданиям и неправильным акцентам в вопросе организации работы тыла, оборонно-промышленного комплекса и частного инженерного сообщества, которое до сих пор толком не вовлечено в системную работу по обеспечению армии всем необходимым.

«Прекратить врать соседям на фронте и своему командованию, что, мол, «эта деревня уже за нами, а вот там мои бойцы сидят в отбитом у хохлов укрепе». Такое враньё на моих глазах не раз приводило к неоправданным потерям личного состава других подразделений, которые, доверившись лжи своих коллег, отправляли бойцов на верную гибель. Те, кто сейчас на фронте и читают мой канал, знают, о чем я здесь говорю», – подчеркивает экс-глава Роскосмоса.

По его убеждению, парни на фронте ждут «не соплежуйства и маниловщины, а ритмичной, отрицающей всякую бюрократию, комчванство, пиар и отпуска, работы для обеспечения нужд армии в «окопном РЭБе», ночных и дневных дронах, высокоточных «Краснополях», дальнобойных реактивных снарядах для «Торнадо-С», танках и бронемашинах, штатно оборудованных средствами радиоэлектронного подавления вражеских дронов-камикадзе».

«И т.н. «мангалы», наваренные на танки на заводе-изготовителе, не главное для защиты экипажа, их бойцы сами куда надо приварят, а вот комплексы РЭБ с анализаторами частот нужно включить в состав штатного оборудования танков, БМП и БТР), антиснайперских средствах, способных направленным воздействием вообще выжигать электронику на дронах противника (ведь есть же такая возможность, я-то знаю, о чем говорю) и многом другом, что требуется нам для Победы. Самое главное, надо научиться срезать углы в этом постоянном забеге с высокотехнологичным врагом. Не бежать за ним, реагируя на его очередные технические выкрутасы, а найти то военно-техническое решение, что поставит противника в тупик, заставит его думать, чем нам ответить, но в итоге проиграть. Вот чем надо сейчас заниматься, а не, раскрыв клюв, ждать червячка от Трампа», – резюмирует Рогозин.