Рогозин может возглавить федеральный округ на исторических землях Новороссии

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Новости Украины

Еще до подведения итогов референдума о вхождении бывших территорий Украины в состав РФ на правах самостоятельных субъектов появились слухи о воссоздании Крымского федерального округа, который был образован сразу после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Теперь в КФО должны объединить все новые территории, а полномочным представителем в нем назначить бывшего главу «Роскосмоса», экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первой эту версию выдала газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Совете Федерации, администрации президента и в близких к правительству Крыма кругах. Информацию пришлось комментировать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который пояснил, что анонсировать такие решения не в традициях Кремля.

«Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – заверил Песков.

Обсуждение в блогосфере, тем не менее, это не остановило. Военкор Алексей Живов отмечает, что в любом случае Новороссии нужен опытный и адекватный руководитель.

«Новому русскому краю нужен адекватный руководитель, который будет реализовывать политику президента в Херсоне, Донецке, Мелитополе и Луганске. Вызовов для государства на этом направлении много, справиться с ними сможет только опытный и компетентный политик», – считает военкор.

У либерального политолога Ильи Гращенкова есть собственные источники, которые говорят о возможности двух вариантов развития событий – включения новых территорий в ЮФО или воссоздание КФО, но с назначением Рогозина полпредом в любом случае.

«Также интересно, что многих новость заботит именно потому, что в ней как-то упоминается судьба самого Рогозина, – отмечает политолог. – Который, помимо уже указанных возможностей для назначения, также может получить и какое-то другое. О том, в какой конфигурации проводить интеграцию территорий, видимо имеется развилка, и на данный момент за ее итоговое решение конкурируют различные группы интересантов».

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, сообщает, что помимо кандидатуры Рогозина на новую должность рассматриваются: Дмитрий Козак, Сергей Аксенов, Михаил Бабич, Николай Азаров, Виктор Медведчук и Олег Царев.

А вот бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев возможность работы на таком посту уже опроверг. Кстати, сам он дружит с Рогозиным и сообщил, что тот после отставки с поста главы Роскосмоса занят написанием книги.

«Дмитрий Рогозин сейчас пишет книгу о военной истории», – утверждает Царев.