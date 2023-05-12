Рогозин объяснил, почему Россия не уничтожает американские спутники

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Космос, Россия, США


Россия может «грохнуть» всю спутниковую группировку коллективного Запада вместе взятую, но это будет означать серьезную эскалацию и перевод войны в космос.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может «грохнуть» всю спутниковую группировку коллективного Запада вместе взятую, но это будет означать...

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«Если потребуется грохнуть, физически уничтожить или просто нейтрализовать орбитальную группировку противника или противников, всю совокупность, мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства.

Вопрос только вот в чем – как только мы это сделаем, нападение на космические аппараты, причем, целенаправленное нападение с целью выведения их из боевого дежурства – это казус белли, это повод к войне, перенос ее уже в космос», – сказал экс-глава Роскосмоса.

И тогда мы потеряем немедленно не только свою космическую группировку полностью. То есть она будет тоже полностью уничтожена, ну и, соответственно, будут какие-то иные действия. Это то, о чем мы говорили об эскалации войны», – заявил Рогозин.

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