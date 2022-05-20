Рогозин ответил песней врагам России

20.05.2022  14:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Космос, Политика, Россия


Перед Россией остро стоит решение вопроса угроз на государственных границах.

Об этом, представляя клип на свою песню «Русские», в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты» заявил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Это моя песня. Я написал слова, музыка моего друга Ильяса Аута, он казах, частый гость Байканура. Песня была написана буквально за 15 минут, потому что как раз были кадры, когда возвращается наш корабль, отсоединяется от МКС.

Тогда пришла в голову мысль, что там-то мы земляне, на МКС, а когда возвращаемся на Землю, на нас наваливаются все земные проблемы и прежде всего та проблема, которую мы должны решить. Это вопрос освобождения нашей страны от тех угроз, которые сегодня в полный рост встали на наших границах», – сказал глава Роскосмоса.

«Мы сегодня, наша армия защищает нашу страну. Существует такое представление, что мы, «Роскосмос», занимаемся только пилотируемой космонавтикой, но наше предприятие как раз создаёт материальную основу для стратегических ядерных сил России. Поэтому мы в этой борьбе. «Роскосмос» – это 170 тысяч человек, которые сегодня, как единый кулак, поддерживают задачи и цели защиты нашего Отечества», – подчеркнул Рогозин.

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