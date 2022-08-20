Рогозин посчитал, сколько в долларах стоила атака на штаб флота в Севастополе

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Новости Украины

Организаторы атаки на штаб Черноморского флота потратили до 60 тысяч долларов на гражданский беспилотник «Mugin-5 Pro», способный находиться в воздухе без дозаправки примерно 7 часов и нести до 20 килограммов груза.

Об этом в своем блоге пишет Алексей Рогозин, руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», действительный государственный советник РФ 3 класса.

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Рогозин уточнил, что появившаяся в соцсетях стоимость такого беспилотника в размере $9500 – «это только пустой планер, ещё столько же стоит двигатель».

«Дополнительно нужна наземная станция, связь, система управления, система навигации, множество мелких компонентов, опционально – защита от помех. Плюс доставка. Итого стоимость комплекса – от $40 000 до $60 000. Стоимость противодействия, конечно, гораздо выше. Особенно если учитывать репутационный ущерб», – объяснил эксперт.

А вот что пишет по поводу ЧП в Севастополе военкор Герман Куликовский, находящийся вместе с русскими войсками на границе Харьковской области и ДНР.

«По поводу атаки штаба ЧФ беспилотником. Сам я неоднократно наблюдал работу РЭБа, причем как нашего, так и украинского. При грамотной работе РЭБ вполне себе глушит БПЛА, закрывая вверенный объект. Волонтёры и добровольцы покупают антидроновые ружья и тоже в свою очередь вполне себе успешно ведут борьбу с коптерами противника. На Интерполитехе в прошлом году мне показывали систему объектовой охраны, которая создаёт купол и не пускает БЛА к охраняемому объекту. Почему по штабу ЧФ второй раз бьет украинский беспилотник, я понять не могу. Ладно бы это был какой-нибудь американский Рипер, что запускает Хелфайер. Но нет, это был беспилотный литак из говна и палок, который после сброса смог сбить огнём из стрелкотни пост воздушной охраны. Либо это разгильдяйство, либо у штаба ЧФ нет вышеперечисленных систем охраны РЭБ, что, согласитесь, выглядит странно. Если их нет, то я уверен, что волонтёры смогут приобрести подобные штуки, даже если их придётся провозить из стран объявивших нам санкции. Но тут вопрос в другом. Наверняка дроны и раньше летали возле штаба. В ответ шли какие-то отчеты, все засыпали друг друга докладами, записывали сие в ЖБД и на том успокаивались. Мой хороший друг командует сейчас одной из частей в значительном удалении от границы, но и над его территорией каждую ночь летают коптеры. Огонь открывать нельзя, дронобоек нет, он попросил меня купить хотя бы одну, чтобы прекратить подобное безобразие. Может это, взять там с форума Армия образцы да передать в войска? Мы-то купим, нет проблем, наши подписчики за несколько часов закрывают те потребности, о которых просят наши парни на передовой, за что им низкий поклон и огромное человеческое спасибо. Но в данном случае я о другом, а именно о скорости реакции крайне инертной военной госмашины. Война идет, причем война современная, требующая на несколько порядков более высокой скорости нейронных связей. От скорости реакции зависит очень многое, она в очень серьезной степени является мерилом удачи и неудачи в сражении, давайте помнить об этом и работать соответственно», – комментирует Куликовский.