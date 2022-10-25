Рогозин появился в СВО под позывным «Космос»

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Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин побывал в Донбассе и Запорожской области.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привез обмундирование защитникам, встретился с комбатами «Шахтером», «Злым» (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР «Абхазом» (интербатальон «Пятнашка»), а также полковником Корпуса ДНР Эдуардом Басуриным, побывал на Саур-могиле.

Рогозин сообщил, что в зоне проведения спецоперации взял себе позывной «Космос».

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил.

Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», – написал Рогозин.

В 2014 году тогда вице-премьер Рогозин написал в твиттере, что променял бы все свои должности на то, чтобы оказаться «в одном окопе» с ополченцами в Славянске, который штурмовали ВСУ.

Рогозин был освобожден от должности главы «Роскосмоса» в июле. С тех пор ходили самые разные слухи о его новом назначении. Политика прочили и в администрацию президента, и в «Ростех», и в ЛДПР, и на должность главы федерального округа, в который войдут новые российские территории. Однако до сих пор ни одно назначение не состоялось.