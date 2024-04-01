Рогозин предлагает вернуть в России смертную казнь «с оттяжкой»

Елена Острякова.  
01.04.2024 17:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин согласен, что мораторий на смертную казнь в России должен быть эксклюзивно отменен для опасных преступников, но даже для них высшая мера должна приводиться в исполнение через 5 лет после приговора.

Об этом он заявил на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин согласен, что мораторий на смертную казнь в...

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«Если уж и отказываться от этого моратория, то необходимы очень жесткие гарантии того, что мы не споткнемся на судебной ошибке. Такие ошибки случались, и это главный аргумент тех, кто считает, что нельзя снимать мораторий. Если уж идти на это, то хотя бы с некой оттяжкой, даже если вам кажется, что абсолютно доказана вина этих преступников», – сказал Рогозин.

Он признался, что раньше был сторонником смертной казни, но изменил свое мнение после того как побывал на СВО.

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