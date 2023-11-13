Рогозин предложил замен6ить FPV-дроны УДАВами и ДРАКОНами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для технических изделий, используемых РФ, следует подбирать понятные и емкие русские, а не английские термины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава Роскосмоса, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Моё первое образование – классическое гуманитарное. Именно поэтому я трепетно отношусь к слову, родному языку и правильному употреблению иностранных языков, коих я знаю несколько. Несмотря на всё богатство русского языка, мы, русские, часто используем иностранные, как правило, англосаксонские заимствования в технической терминологии, да и в обиходе, хотя можно без всякого «квасного патриотизма» подобрать для описания технического изделия емкие и понятные русские слова», – сказал Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что засилье англицизмов в русском языке «превышает все допустимые нормы».

«Да, без каких-то ставших привычными в быту слов, вроде «компьютера» или «смартфона», представить наше общение уже невозможно. Вспоминаются лингвистические битвы русофилов со словом «селфи», которое несколько лет назад предлагали заменить «себяшкой» или чем-то подобным. Но если слово вошло в оборот, его уже ничем не искоренишь. С другой стороны, если мы действительно боремся за свою самобытность, историю, народ, заботимся о своем языке, давайте хотя бы адаптировать под нашу родную речь и культуру иностранные термины», – призывает сенатор.

Он обратил внимание, что целый класс используемых на фронте управляемых оператором дронов называется FPV. Это сокращение от английского First Person View (вид от первого лица).

«Это небольшие скоростные и маневренные «птички», которые мы активно используем на фронте для разведки и ударов по позициям врага. Бойцы на передовой их называют просто «птички». Поэтому предлагаю подобрать для такой техники русское название», – отмечает Рогозин.

Он предлагает следующие названия:

УДАВ – управляемый дрон атаки с воздуха;

УДАР – управляемый дрон артиллерийской разведки;

ДРАКОН – дрон разведывательный авиационный – комплекс оптического наведения.

Кроме того, политик предложил изданию объявить конкурс на лучшую русскоязычную замену названию «FPV-дрон».