Рогозин пригрозил американцам выходом «Роскосмоса» из МКС, если США не отменят санкции

08.06.2021, Москва, Елена Острякова

США фактически ввели в отношении «Роскосмоса» ограничения в поставках радиационно стойкой электронно-компонентной базы, что является чувствительным для отрасли, поскольку космический аппарат на 95% состоит из микроэлектроники.

Об этом на слушаниях в Госдуме РФ заявил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сегодня говорят, что «Роскосмос» вывел ракет меньше, чем Америка, у нас ракет больше чем достаточно. Выводить нечего. Стоят космические аппараты практически собранные, просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам. В этой связи мы разворачиваем работы по производству этой микроэлектроники. Мы в два с половиной раза увеличили производство космического назначения за последние три года. Это жесткий серьезный результат, но нам потребуется время, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный санкциями российской космической промышленности», – сказал Рогозин.

Он уточнил, что формального запрета нет, но установленная процедура, которая запрещает поставки на корабли, имеющие военное назначение, делает их практически невозможными.

Кроме того, США планируют ограничение пусковых услуг с помощью российских ракет. Пока «Роскосмос» ведет активные пуски, но когда введут запланированные ограничения, «контракт уедет к товарищу Маску».

«Что касается МКС и поставки для нее оборудования, казалось бы, это вообще святое – международные экипажи летают. У США в течение 10 лет была полная зависимость от России в части выведения экипажей. Американцы потеряли два экипажа на своих «шатлах» и прекратили их эксплуатацию. Несмотря на эту зависимость и на нашу протянутую руку (да, мы зарабатывали какие-то деньги, но они не сравнятся с той колоссальной услугой по предоставлению полетных возможностей), они вводят санкции против двух наших ключевых структур. Логика есть какая-то, кроме стрельбы из пулемета по собственным ногам?», – сказал Рогозин.

Он назвал «жестким вышибанием с рынка» санкции в отношении компаний, контрольный пакет акций которых принадлежит правительствам России и Китая. При этом США не постеснялись при продаже установок «Морской старт» частной российской компании S7 поставить запрет на конкуренцию с компаний Илана Маска. Рогозин назвал такую политику «хамством и нечестной конкуренцией».

Также для «Роскосмоса» введен запрет на поставки станочного и стендового оборудования, систем автоматизированного проектирования. Сейчас компания использует российские станки.

«Российский научный потенциал существовал в спящем состоянии. Сейчас мы этого медведя будим», – отметил Рогозин.

Несмотря на все препоны, по его словам, российские ракеты все равно дешевле и лучше. Не случайно новый директор НАСО при личной встрече уговаривал Рогозина продлить МКС до 30 года и не разворачивать российскую национальную служебную станцию.

«Если санкции в отношении предприятий «Роскосмоса» сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС – это будет проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности и полная вина. Мы не будем терпеть ситуацию, когда нас одной рукой похлопывают по плечу, а другой пытаются уколоть шилом. Мы лицемерия и двуличия в отношениях не потерпим. Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе не работаем, и надо разворачивать российские национальные системы», – резюмировал Рогозин.