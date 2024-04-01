Рогозин призвал студентов МГИМО не верить ни в какого доброго Трампа

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СВО может растянуться еще на 20 лет, если Россия сейчас пойдет на мирные переговоры.

Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ныне уповать, что это все как-то замирится, что придет добрый Трамп, или будет какое-то соглашение уникальное, когда все устанут от войны, – я в это не верю. Если мы сейчас пойдем на некое замирение, то дальше эта война будет – ваша. Сейчас там воюют мужики по 40-45 лет, у многих семьи. Если вы нас сейчас остановите и не дадите додавить эту ситуацию, то потом вы будете истекать кровью, и фронт будет гораздо ближе к зданию, где мы сейчас находимся», – сказал Рогозин.

Он считает, что Россия может согласиться только с «физически правильным миром с гарантиями долгосрочной безопасности».