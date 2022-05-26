Рогозин: Роскосмос больше не зависит от Украины

Российской Федерации удалось преодолеть зависимость от Украины в ракетных технологиях в космической отрасли.

Об этом в ходе саммита «Промышленная политика в новых реалиях» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рогозина, теперь РФ запускает ракеты, построенные на своих решениях.

«Роскосмос в огромной степени, в силу своего советского происхождения, был зависим от Украины, потому что на территории Украины к 14-м году сохранились и продолжали существовать крупные компании, такие как КБ «Южное», «Южмаш» – производитель уникальных боевых ракетных комплексов «Воевода», которые сейчас стоят на вооружении. И сейчас «Сармат» будет именно его менять, поэтому создание «Сармата» – это не просто создание грозного оружия на смену того, которое досталось нам от советских времен.

Проблема в другом – Российская Федерация никогда не создавала такого рода оружие. Так же, как авианосцы мы никогда не делали – это делали в Николаеве. Поэтому по Украине мы провели массу очень важных мероприятий, и закончилась программа импортозамещения по Украине в Роскосмосе в 19-м году, кода в сентябре 19-го года с Байконура улетела последняя ракета «Союз», где стояла украинская бортовая вычислительная машина. С тех пор мы летаем исключительно на своих цифровых решениях», – заявил Рогозин.