Рогули и рогалики: Русским и собакам вход запрещен!

22.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Как ни крути, а некие гипотетические украинские люди, а также вынужденные коммуницировать с ними граждане — это отдельная реальность. В Интернете опять скандал: всеукраинская (как оказалось) забегаловка «Львовские круассаны» выступила с фашистским заявлением о том, что «Русского языка в меню «Львовских круассанов» не будет!».

То ли владельцы упомянутой торговой марки вдохновились недавним «подвигом» МакДональдса, убравшего из своего прейскуранта русский язык, то ли от природы талантливы — неважно. Важно, что в своем заявлении они еще и извинились за то, что ранее использовали русский язык.

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«Мы установили терминалы в сети наших объектов для обслуживания гостей. Это нужно для возможности бесконтактного заказа. Все ради безопасности наших гостей и сотрудников в плане эпидемии COVID-19. По умолчанию программное обеспечение таких терминалов написано для использования не только украинского, английского и польского, но и русского. К сожалению, мы физически не смогли изменить свои настройки за один или два дня. Но заведомо решили, что не будем оттягивать установку таких терминалов. Хоть и решили, что русского языка в наших учреждениях не будет».

Ну и главное, что хотела донести пресс-служба: «Російської в наших терміналах самообслуговування немає. Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants по всій території України, а не лише у Львові».

Реакция не заставила себя ждать — среди комментариев под постом пресс-службы «Львовких круасанов» есть и отзывы одесситов: «Раз вы делаете вид, что нас, русскоговорящих, не существует в Украине, то вы для нас также больше не существуете. Раньше ходили с семьей, но теперь ни ногой. Уверен, что многие одесситы поступят аналогичным способом! Удачи в обслуживании поляков! Их же в Украине «гораздо больше» чем русскоговорящих».

Что конкретно повлияло на курс развития и становления каких-то львовских рогаликов — политика нацистской Германии по отношению к евреям или Ку-клукс-клана по отношению к небелому населению, сказать трудно. Но это как раз тот случай, когда даже версий строить не хочется, когда сакраментальное «Дебилы, ..ь!» идеально описывает ситуацию. И вот почему.

Торговцы, которые приезжают на базары и в наши одесские дворы из сел и общаются зачастую на суржике, никогда не ставили ультиматум: «Говори на безграмотной «говирке», как я, иначе картошку не продам!». А почему?.. Да потому что просто не дебилы! Конечная цель любого бизнеса — заработок денег, отсюда комфорт, узнаваемость торговой марки, забота о клиенте, если хотите, подстраивание под его вкусы, «покупатель всегда прав» и все такое. В связи с чем вопрос: кто, говорящий на украинском, польском и английском, будет покупать эти львовские рогалики в условиях карантина, когда приезжих в городе нет? Одесситы говорящие на украинском?!. Три раза ха! И, к слову, если взять самых древних на Земле «бизнесменов» — цыган, то, предлагая позолотить ручку, даже они изъясняются на языке потенциального клиента. Да потому что хоть и жулики, но тоже не дебилы! Примечательно, что о существовании неких круассанов из Львова я впервые узнала из Интернета. И думаю, я не одна такая. А впрочем, самозахорониться и оскандалиться раньше, чем раскрутиться — это очень по-украински. Так что удачного разорения. Героям слава!