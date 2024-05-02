Рои российских БЭКов угрожают флотам ВМС Запада – британский аналитик

Россия имеет потенциал создавать большое количество надводных беспилотников. Опыт Черноморского флота показал, что он так и не смог адаптироваться к этим угрозам, подобное ждет и военно-морские силы западных государств.

Об этом на заседании Комитета по международным отношениям и обороне британского парламента заявил старший научный сотрудник по военно-морским силам и безопасности на море Международного института стратегических исследований Ник Чайлдс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российский Черноморский флот не смог адаптироваться к некоторым из этих вызовов. В некотором смысле, надводные корабли без экипажей и борьба с ними – это не ракетостроение. Я имею в виду, что борьба с противокорабельными ракетами – это ракетостроение, но у этого есть недостатки, которые присутствуют в тренировках западных и королевских военно-морских сил, и они гораздо лучше подготовлены к реагированию на них», – сказал эксперт.

«Один из ключевых моментов, открывающих лазейку, заключается в том, что то, как мы видели, делают украинцы, открыло окно для потенциального противника, у которого есть возможность использовать некоторые из этих неуправляемых возможностей в действительно роящихся массах. Это область, где мы видим потенциал противника, где, если смотреть в будущее с точки зрения возможностей, форсированного развития и закупок, королевскому военно-морскому флоту, военно-морским силам Запада в целом придется столкнуться с трудностями в плане обеспечения и противодействия им в таких масштабах», – заявил Чайлдс.