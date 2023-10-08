«Ройте окопы и ждите ATACMS» – киевский профессор обратился к крымчанам

Украина в случае захвата Крыма намерена изгнать русское население полуострова, которое рассматривается как враждебное, включая детей, и заселить полуостров солдатами ВСУ, получившими ранения.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете моё отношение, я очень бережно отношусь к Крыму, я очень хочу дом в Севастополе, и я теперь очень присматриваюсь – очень красивая ялтинская набережная», – размечтался Василенко.

Он также провёл ведущему ликбез о том, что лозунг «Крым будет украинским или безлюдным» имеет своё начало ещё с Гражданской войны ХХ века, а боевики «УНА-УНСО» во главе с Корчинским в 90-х всего лишь его переняли.

«Крым, конечно, украинский, а он приехал с лозунгом – Крым или наш, или безлюдным. Этот лозунг старый, как мир, для украинцев. Согласен ли я с этим лозунгом? Конечно, согласен!

В Крыму люди, которые поселились после 2014 года, должны оттуда съехать без всяких разговоров, репараций и прочего. Если не съедут, то им силой помогут, если не будет моста, вплавь поплывут. Доплывут или нет – это уже не наши проблемы. Это – враги Украины. Идейные враги, нравственные враги. И дети их будут врагами! Поэтому церемониться с ними не надо.

А все остальные – туда надо будет поселить украинских солдат, которые получили ранения. Сто процентов согласен (с лозунгом – ред.) И тут не обсуждается. И крымчане могут сколько угодно орать и кричать, что мы отбили Севастополь у англичан, хотя с точностью до наоборот – Севастополь был взят, и не один раз», – заявил киевский профессор.