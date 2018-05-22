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Ройзман поссорился с Заксобранием и подал в отставку
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил, что уходит в отставку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил сам мэр в соцсети, опубликовав скан своего заявления об уходе.
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Он объяснил свое решение несогласием с принятым региональным законом об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Во вторник депутаты должны были рассмотреть соответствующие изменения в городской устав. Однако Ройзман отказался вносить этот вопрос в повестку.
«Поскольку меня избирали жители города, я отстаиваю интересы жителей города. Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку», – заявил Ройзман. После этого он покинул зал и прошел в свой кабинет, сообщает издание Znak.com.
Ройзман подтвердил, что подал заявление об отставке и назвал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга “оскорблением горожан”.
В апреле Законодательное собрание Свердловской области одобрило законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.
«В Екатеринбурге все понимают, что он (законопроект был. – Ред.) внесен, чтобы я не мог выиграть снова, – сказал Ройзман. – Но это полдела. Я обойдусь. Я бы и так не пошел на следующий срок. Но город лишился выборов мэра, причем сделали это депутаты, которых в городе никто не знает. С городской думой и жителями города никаких консультаций не было», – утверждает он.
По мнению политика, закон противоречит Конституции и федеральному законодательству.
Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом хозяйственными полномочиями наделен руководитель городской администрации (сити-менеджер) Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г. Полномочия Ройзмана истекают в сентябре 2018 г.
Согласно принятым законодательным поправкам должности главы Екатеринбурга и сити-менеджера объединяются. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор хозяйственных полномочий. Ройзман ранее уже говорил, что не собирается участвовать в конкурсе. Региональные власти в любом случае не допустили бы его назначения, уверен политик
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