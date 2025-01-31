Рокфеллеровские эксперты придумали, как Украине соблазнить Трампа

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Президента США Дональда Трампа нужно убедить, что Украина выгодна США.

Об этом старший научный сотрудник Центра геоэкономических исследований Хайди Кребо-Редикер заявила на конференции «Обеспечение будущего Украины — Что должны делать США?» частной организации Совет по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы начала с того, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, лития, гелия и природного графита. В спорных регионах находится много редкоземельных металлов. В данный момент, когда между США и Китаем обостряется конфликт из-за ограничения доступа к критически важным минералам и редкоземельным элементам, геология становится геополитическим преимуществом. И Трамп это знает. И возможность заключить сделку с Украиной, которая обеспечит нашу экономическую безопасность, у которой под землей буквально залежи богатств, это то, что администрация Трампа могла бы счесть разумным», – рассуждала Кребо-Редикер.

Она считает, что американский бизнес мог бы разрабатывать украинские месторождения. Также эксперт рокфеллеровского центра предлагает использовать украинские наработки по беспилотникам против России.

Напомним, что Зеленский уже не раз выступал с предложениями отдать украинские недра в обмен на военную помощь США.