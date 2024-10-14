«Роковое прошлое Украины в отношениях с Польшей преследует Зеленского» – Bloomberg

Сергей Рыжов.  
14.10.2024 10:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 379
 
Война, Дзен, История, Политика, Польша, Украина


Bloomberg  публикует материал об украино-польских отношениях, заголовок которого весьма красноречив: «Роковое прошлое Украины в отношениях с Польшей преследует Зеленского».

«Владимир Зеленский остался разъяренным после сентябрьской встречи с главным дипломатом Польши, демонстративно тормозящим стремление Украины к быстрому вступлению в Европейский союз. Во время беседы в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также затронул вопрос требований Варшавы эксгумировать жертв массовых убийств этнических поляков времен Второй мировой войны с земель, которые теперь принадлежат Украине, и связал это с переговорами о ее вступлении в ЕС», – пересказывает издание уже известные активным читателям СМИ перипетии скандального диалога хозяина Банковой с Сикорским.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Bloomberg  публикует материал об украино-польских отношениях, заголовок которого весьма красноречив: «Роковое прошлое Украины в...
Реклама

Как отмечает издание, это происходит в то время, когда Киев также пытается заручиться поддержкой своей заявки на вступление в НАТО и сталкивается с нехваткой оружия и денег накануне президентских выборов в США 5 ноября, на которых кандидаты предлагают кардинально разные взгляды на окончание войны.

Реклама

«Украина находится в очень сложной ситуации, и не только из-за войны. Это своего рода незаконченное дело, связанное с прошлым» , — говорит старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги Джуди Демпси.

Официальный Киев возлагал надежды на Дональда Туска, бывшего президента Европейского совета, как на союзника по продвижению Украины путем вступления в ЕС. Но ему тоже пришлось ориентироваться в польской внутренней политике. И позже он заявил, что будет проявлять «сердечную и дружескую напористость» в вопросах, которые могут подвергнуть угрозе национальные интересы Польши.

«Если мы хотим построить хорошее будущее, нужно разобраться в этой истории. Пока с украинской стороны не будет уважения этих стандартов, Киев точно не станет частью европейской семьи» , — заявил Туск уже после того, как стал премьером во ворой раз.

Конечно, Польша продолжает призывать к еще большей военной поддержке Украины, усилению санкций против России и приняла почти два миллиона беженцев. Но обеим странам придется пережить болезненные исторические моменты.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, чей отец выжил во время массовых репрессий, заявил, что предупреждал Сикорского, что неправильные шаги могут только разжечь экстремистов с обеих сторон.

«Необходимо быть сильным представителем польских, европейских и западных интересов, но очень чутким защитником украинских ожиданий. Эти усилия требуют навыков психотерапевта, понимающего всю деликатность ситуации» , — заявил Квасьневский.

А пока что и Зеленский и Туск продолжают оставаться заложниками собственных радикалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть