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Bloomberg публикует материал об украино-польских отношениях, заголовок которого весьма красноречив: «Роковое прошлое Украины в отношениях с Польшей преследует Зеленского».

«Владимир Зеленский остался разъяренным после сентябрьской встречи с главным дипломатом Польши, демонстративно тормозящим стремление Украины к быстрому вступлению в Европейский союз. Во время беседы в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также затронул вопрос требований Варшавы эксгумировать жертв массовых убийств этнических поляков времен Второй мировой войны с земель, которые теперь принадлежат Украине, и связал это с переговорами о ее вступлении в ЕС», – пересказывает издание уже известные активным читателям СМИ перипетии скандального диалога хозяина Банковой с Сикорским.

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Как отмечает издание, это происходит в то время, когда Киев также пытается заручиться поддержкой своей заявки на вступление в НАТО и сталкивается с нехваткой оружия и денег накануне президентских выборов в США 5 ноября, на которых кандидаты предлагают кардинально разные взгляды на окончание войны.

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«Украина находится в очень сложной ситуации, и не только из-за войны. Это своего рода незаконченное дело, связанное с прошлым» , — говорит старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги Джуди Демпси.

Официальный Киев возлагал надежды на Дональда Туска, бывшего президента Европейского совета, как на союзника по продвижению Украины путем вступления в ЕС. Но ему тоже пришлось ориентироваться в польской внутренней политике. И позже он заявил, что будет проявлять «сердечную и дружескую напористость» в вопросах, которые могут подвергнуть угрозе национальные интересы Польши.

«Если мы хотим построить хорошее будущее, нужно разобраться в этой истории. Пока с украинской стороны не будет уважения этих стандартов, Киев точно не станет частью европейской семьи» , — заявил Туск уже после того, как стал премьером во ворой раз.

Конечно, Польша продолжает призывать к еще большей военной поддержке Украины, усилению санкций против России и приняла почти два миллиона беженцев. Но обеим странам придется пережить болезненные исторические моменты.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, чей отец выжил во время массовых репрессий, заявил, что предупреждал Сикорского, что неправильные шаги могут только разжечь экстремистов с обеих сторон.

«Необходимо быть сильным представителем польских, европейских и западных интересов, но очень чутким защитником украинских ожиданий. Эти усилия требуют навыков психотерапевта, понимающего всю деликатность ситуации» , — заявил Квасьневский.

А пока что и Зеленский и Туск продолжают оставаться заложниками собственных радикалов.