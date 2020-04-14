Ролик Минобороны Украины об учениях под Одессой оказался фейком

14.04.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Минобороны Украины распространило ролик, рассказывающий, как в Одесской области подразделения морской пехоты ВСУ провели учения по десантированию с моря и захвату позиций противника.

Морпехи должны были уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника.

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Для этого они прибыли на судне ВМС Украины «Шостка» в указанный морской район и десантировались в составе трех групп со штатным вооружением.

Там участники учений захватили наблюдательный пункт и автомобильную технику условного противника.

Одновременно в нескольких километрах от берега из двух вертолетов провели десантирование еще два взвода. Они также уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а потом и саму артиллерию, и заняли круговую оборону, рапортуют в Минобороны.

Пропагандистский видеоролик прокомментировал «ПолитНавигатору» военнослужащий армии ДНР, доброволец из Одессы Игорь Немодрук.

«Внимательно изучив ролик, приходишь к выводу, что дела у «неньки» идут не особо-то и хорошо, приходится делать грозный вид при минимуме сил и средств.

Судите сами: ведущая заявляет, что в учениях принимают участие морпехи 137 Отдельного батальона. Но дело в том, что этого подразделения уже давно нет, на его базе создана 35 бригада морской пехоты. Но это ладно, будем считать, что это была такая грубая попытка дезинформации.

Смотрим далее: морпехи десантируются с вспомогательного, килекторного судна «Шостка», которое предназначено для производства подводных и надводных грузовых работ. Вообще-то для морских десантов предназначены десантные корабли. У Украины для этих целей есть аж целый флот – десантный катер «Сватово» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». Но задействовали почему-то килекторное судно

Также на видео мы наблюдаем шевроны 1 и 501 отдельных батальонов морской пехоты, входящих в состав 36 бригады морской пехоты. Но, судя по видео, задействовано в учениях было не более взвода. Получается, что для учений взяли минимальное количество бойцов из двух батальонов, посадили их на вспомогательное судно, предназначенное для совсем других целей, и на надувных лодках десантировали. И якобы отработали «взаимодействие командиров рот со своими ротами».

Не стыкуется то что, слышим и то, что видим. Видим пару отделений, а слышим о нескольких ротах. То есть, по бедности сделали минимально возможное, что бы было «дёшево, но очень сердито», и этим напугать вероятного противника. За кадром остаётся вопрос: почему не задействовали в учениях старый, ржавый СДК «Юрий Олефиренко»?» – заявил Немодрук.