Ролики Шария вынудили подать в отставку националиста- главу Госкино Украины

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко 19 августа подал в отставку, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в его видеообращении.



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«Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил он.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине якобы достигла лучших показателей за годы после провозглашения независимости. Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Видеообращение Ильенко вызвало целый шквал негативных комментариев пользователей. Вот лишь некоторые из них:

“Грымчак тоже своей работой пишается”.

“Залишилось піти за кавуном. Саме сезон розпочався”.

“Ти, Козел нічого не зробив для розвитку українського кіно. Пішов на х…й”.

“Кіна не буде”

“Что, запахло жареным?”

“Ты вор и сволочь! Иди на @ вместе со своим братиком нациком. И чтобы мы вас с ним больше не слышали…”.

Ильенко является братом бывшего нардепа, известного националиста-свободовца Андрея Ильенко. В своей должности в Госкино Ильенко приобрел известность благодаря регулярным скандалам с распилом государственных средств, неэффективно выделяемых на производство пропагандистских и псевдопатриотических кинопроектов, которые регулярно проваливались в кинопрокате, окупаясь едва ли на 10-15 %. Отставка Ильенко совпала по времени с серией резонансных видеоблогов Анатолия Шария, в которых блогер привлек внимание к коррупции в Госкино на примере финансирования известной пропагандистски-порохоботки Янины Соколовой, получившей миллионы из бюджета на свой проект.



После того, как Ильенко подал в отставку, Шарий не преминул высмеять его в новом видеоролике.