Роллы «Сталин» чуть не привели к поджогу ресторана в Виннице

27.09.2020, Винница, Тарас Стрельцов

Винницкий ресторан «Darkside Sushi Hub» решил блеснуть креативом и спровоцировал настоящую истерику в сети, опубликовав в меню упоминание о новом ролле под названием «Сталин».

Реклама «авторского произведения» появилась на странице «Facebook» суши-ресторана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мощный, бескомпромиссный, величественный, и это все о ролле «Сталин». Наше авторское произведение, которое не оставит тебя равнодушным», – говорится в описании.

«Свидомое суспильство» Виннице тут же подняло в комментариях страшный гвалт, где самыми безобидными были язвительные предложения украсить ролл колосками недозрелой пшеницы, а на тарелку нанести трафарет детской ладошки. Также ресторану предложили продолжить линейку Дзержинским, Берией и ГУЛАГом. Были даже угрозы поджога и заявления в полицию о нарушении закона о декоммунизации.

В ресторане отреагировали и начали оправдываться, что имели в виду «совсем не то», однако это не успокоило «патриотов». В результате сотрудники заведения решили попросту удалить страницу.