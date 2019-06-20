Роман Бабаян: На Сербии отработали технологию переворотов для экс-СССР

20.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывшая Югославия стала для Запада полигоном, где была успешно отработана технология цветных переворотов, которые до сих пор осуществляются в республиках бывшего Советского Союза. Последним стала смена руководства Армении.

Об этом эфире Youtube-канала проекта «Программа ША!» заявил журналист и телеведущий Роман Бабаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вспоминаю собственный опыт. Я видел что-то подобное в Грузии, я что-то такое видел в Киргизии, на Украине, 2004 год, я работал непосредственно в Киеве, на моих глазах всё происходило, эти события», – прокомментировал журналист вопрос, какое будущее ожидает послемайданную Армению.

Бабаян напомнил, что все майданные сценарии берут корни ещё с югославских событий.

«Я видел, с чего всё начиналось в Югославии в 1996 году. У меня есть личный архив, я всегда знаете, когда кто-то начинает со мной спорить о том, что всё это является технологией, не будем говорить «майданом», что всё это является технологией или производным какой-либо технологии, я говорю: «Ну хорошо, у меня есть личный архив, я вам покажу съёмки Белграда 1996 года». Могу попробовать описать, а вы попробуйте найти, как говорится, 10 отличий.

Студенты начинают шествие по Белграду. Они ходят с дудками фанатскими, дудят, с шариками воздушными. Они ходят по тротуарам, ходят, ходят целыми днями по тротуарам и кричат «Марш, Слобо! Марш, Слобо! Марш! Уходи, Милошевич! Уходи!».

Потом они приходят на центральную площадь Белграда, там уже стоит сцена, на этой сцене перед ними выступают три лидера оппозиции: Вук Драшкович, Весна Пешич и Зоран Джинджич. Они что-то такое говорят зажигательное, эти: «Вау, ура-ура-ура! Марш, Слобо! Марш, Слобо! Марш!». Им обещают счастливую жизнь чуть ли не завтра, главное прийти к власти…

Потом они начинают активно выходить на дороги, столкновения с полицией, начинают перекрывать движение в Белграде, а это огромный город. Потом разбивают палаточные городки, потом начинают откуда-то появляться бутылки с зажигательной смесью. Удивительные вещи, вы понимаете?

А потом Милошевич идёт на переговоры с лидерами оппозиции, более того, он раздаёт им посты! Вук Драшковича делают вице-премьером югославского правительства «Весна», Пешкович становится каким-то министром, Джинджич мэром Белграда, но почему-то протесты не останавливаются» – отметил журналист.

«Это активно освещается одной радиостанцией, которая принадлежит американцам сербского происхождения, олигархии, у которой бешеный бизнес и в Америке, и в той же Югославии. По-моему, «B-52» она называлась. Там предоставляют слово одному, потом Весна Пешич, потом Вук Драшкович, потом другие активисты и так далее.

На базе Философского факультета вдруг создается организация со странной эмблемой – «кулак» (это сейчас мы с вами знаем, что это такое, эта история пошла по всему миру, а это была первая точка), и организация называется «Отпор!» (в разгар «оранжевой революции» на Украине появляется общественное движение «Пора!» с аналогичной эмблемой, с января 2005 года преобразована в политическую партию – ред.)», – добавил телеведущий.

«К чему всё это дело привело? Где Югославия на карте мира, одна из мощнейших стран Восточного блока? Это вторая армия была в Европе, не считая нашу, после армии ФРГ на тот момент! Югославия разобрана на запчасти. Если мы берём Сербию, то это страна, от которой на сегодняшний день вообще не зависит ничего. Белград – хороший, красивый город, но неумытый, неухоженный. Почему? Потому что нет денег.

А сегодня этим самым студентам, которые тогда, в 1996 году, сидели на Философском факультете, организация «Отпор!» и так далее, им уже лет сорок с небольшим, у всех семьи, дети.

Спрашиваешь: «Ну и как? И нет Милошевича, которого уморили в тюрьме, а потом тихо признали невиновным. Оно того стоило?». «Ну как тебе сказать, ничего нет – ни денег, ни работы. А страна разобрана на запчасти», – подытожил Роман Бабаян.