Роман Бабаян разоблачил топорную пропаганду Запада на войне в Югославии и Грузии

20.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Западные «стандарты честной журналистики» не имеют ничего общего с действительностью, освещение конфликтов в Югославии и Грузии являются доказательством топорной работы пропаганды США и Великобритании.

Об этом эфире Youtube-канала «Программа ША!» заявил журналист и телеведущий Роман Бабаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что такое объективность журналиста в условиях войны?» – спросил ведущий гостя студии.

«Я когда только начал работать, нам говорили, что хартия журналистов ВВС – это то, кому надо стараться, соответствовать, «Библия».

Что это такое? Если работаешь в информации, ты просто передаёшь новости, и при этом никакого своего отношения быть не может по определению. Если освещаешь какой-то конфликт, то постарайся свести в одном репортаже две точки зрения, это всё правильно.

Но есть одно «но»: я в какой-то момент, понял, что ты не можешь оставаться беспристрастным, мы живые люди, это невозможно, если ты не робот… Глядя на людское горе, ты стараешься, но, так или иначе, всё равно займёшь чью-то сторону.

Сначала я пытался соответствовать этой хартии, потом я понял, что это невозможно, а потом я с удивлением обнаружил, что те же самые журналисты ВВС, на хартию которых нам всё время показывал наш первый главный редактор, оказывается, совершенно по-другому работают. Это мы сейчас с вами стали замечать, что что-то тут не так, а они давно и, может быть, всегда работали ровно так», – заявил Бабаян.

В качестве примера журналист привёл свой югославский опыт.

«Косово. Натовцы готовятся к сухопутной операции против Югославии. Из Косово уходит албанское население, потому что сербы решили наконец-то навести там порядок, и албанцы из Косово уходят в сторону Албании. Сербы не церемонились. Там же на протяжении очень многих лет, непосредственно в Косово, действовала своя власть, свои полицейские, свой суд и так далее. То есть такое, теневое государство. Навести порядок там было нормальным каким-то способом невозможно. Большинство населения албанцев, сербы, так или иначе, подвергались дискриминации.

Абсолютно случайно наткнулся на ВВСшный информационный выпуск, наблюдаю репортаж. Репортаж выглядит таким образом: снег, а чтобы было понимание, в тот момент снега уже не было, снег сохранился только на теневых сторонах гор. Я вижу репортаж ВВСшный: в районе Кукеса снег, идёт албанская молодая девушка, 22-23 года, она идёт с ребёнком на руках. Она идёт по этому самому снегу и проваливается, очень крупно оператор держит кадры её ног, потом крупно её лицо, потом крупно лицо ребёнка, потом глаза ребёнка.

А текст такой, что уничтожают, и вот она по этим горным перевалам, по этим горным тропам еле-еле пытается уйти от этих кровожадных убийц сербов, и единственное спасение её ждёт ещё в восьми километрах отсюда, и это спасение называется албанская граница где, может быть, её встретят. Понимаете?

Это же просто тупая постановка. Я когда это увидел, а это был, на секундочку, 1999-й, я очень сильно удивился, потому что я не думал, что так может быть», – рассказал телеведущий.

Также он вспомнил и события в Южной Осетии, где также для создания нужной картинки CNN подбирала нужный фон и вещала о «зверствах» мирных осетин.

«Ещё один пример. 2004-й год, Цхинвали, не 2008-й, 2004-й. Съёмочная группа CNN. В центре Цхинвали прокладывали трубы, меняли коммуникации. Корреспондент CNN в бронежилете, в каске с буквами «TV» и он в кадре рассказывает о том, что: «Вот, осетины сделали то, осетины сделали это». И он играет на чём? Он играет на том, что люди, которые мимо ходят, они же английского не знают, а он что-то лепит и лепит. В центре Цхинвали. Просто меняли трубы. И эти люди учат нас жизни», – изумляется Бабаян.