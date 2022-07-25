Романенко озвучил «план победы над Россией»

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Новости Украины

Главной задачей для Украины и Запада является разложение России изнутри. Для этого они должны поддерживать региональный сепаратизм и снабжать оружием оппозицию.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, призывавший к убийствам российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Романенко, в противном случае победить в противостоянии с Россией у Украины не выйдет.

«Проблема заключается в следующем: пока существует Россия в таком виде, а, наверное, вообще существует, она будет вечной угрозой, нависающей над Украиной. Поэтому проблема России долгосрочна, эта проблема потребует своего решения, то есть она должна быть демонтирована, разложена посредством актуализации сепаратистских движений в национальных республиках. В той же Удмуртии, Туве, Якутии, Бурятии, Дагестане, кто у них там есть еще. Кавказские все эти республики и так далее», – сказал эксперт.

«И Украина должна играть на этом всем вместе со своими союзниками – с Великобританией, с Турцией, с кем угодно. Бить их через Центральную Азию, помогать оппозиции, оружие давать для того, чтобы оппозиция могла туда завезти, содействовать всяческим образом, чтобы экономически Россия была в тупике и, как следствие, под воздействием этих всех факторов она начала проседать, потому что пока Россия не обратится во внутренний коллапс, у нас будет постоянная проблема», – заявил Романенко.