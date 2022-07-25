Романенко озвучил «план победы над Россией»

25.07.2022  14:29 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 2211
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Главной задачей для Украины и Запада является разложение России изнутри. Для этого они должны поддерживать региональный сепаратизм и снабжать оружием оппозицию.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, призывавший к убийствам российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной задачей для Украины и Запада является разложение России изнутри. Для этого они должны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Романенко, в противном случае победить в противостоянии с Россией у Украины не выйдет.

«Проблема заключается в следующем: пока существует Россия в таком виде, а, наверное, вообще существует, она будет вечной угрозой, нависающей над Украиной.

Поэтому проблема России долгосрочна, эта проблема потребует своего решения, то есть она должна быть демонтирована, разложена посредством актуализации сепаратистских движений в национальных республиках. В той же Удмуртии, Туве, Якутии, Бурятии, Дагестане, кто у них там есть еще. Кавказские все эти республики и так далее», – сказал эксперт.

«И Украина должна играть на этом всем вместе со своими союзниками – с Великобританией, с Турцией, с кем угодно.

Бить их через Центральную Азию, помогать оппозиции, оружие давать для того, чтобы оппозиция могла туда завезти, содействовать всяческим образом, чтобы экономически Россия была в тупике и, как следствие, под воздействием этих всех факторов она начала проседать, потому что пока Россия не обратится во внутренний коллапс, у нас будет постоянная проблема», – заявил Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть