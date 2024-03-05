Романенко призвал «системно эвакуировать» всё живое по границе с Россией

Анатолий Лапин.  
05.03.2024 16:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинская власть должна эвакуировать жителей приграничных городов, потому что летом состоится большое наступление России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ как преступник украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна эвакуировать жителей приграничных городов, потому что летом состоится большое наступление России....

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Романенко раскритиковал тендер, объявленный властью на реконструкцию Циркуновского лицея в Харьковской области, стоимостью 138 миллионов гривен.

«Там до границы 30 километров, и это все может оказаться уже через несколько недель, через несколько месяцев может оказаться опять в эпицентре боев, туда может прилететь РСЗО – все, что угодно…

Обойтись без этих лицеев в прифронтовой зоне, в пригородах Харькова или пригородах Сум. Которые, как я уже говорил, нужно реально эвакуировать. Эвакуировать системно, месяцами – для того, чтобы потом люди в одних трусах не разбегались как тараканы с детьми, с собаками и что там под руку попадалось, и не бежали…

Я задаю вопрос власти непосредственно, потому что власть тоже смотрит это все. Там же сидят люди и мониторят из Офиса президента, из СБУ и так далее. Я просто задаю вопрос – неужели никакой инстинкт самосохранения не срабатывает. Оно же приближается, эта стена летнего наступления, она совсем близко», – заявил Романенко.

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