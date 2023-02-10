Романенко требует от Лондона организовать обучение бригады украинских пилотов

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На Украине всё ещё имеется достаточный запас лётчиков для того, чтобы обучить их в странах НАТО и создать авиационную бригаду.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем готовить пилотов. Частично на нашей территории, частично не на нашей. Вы знаете, что у нас большие потери в самолётах и вертолётах. И пилот вертолёта тоже проходил подготовку на самолётах, его можно переобучить. То есть, резерв пилотов у нас есть. Сейчас главное – языковая подготовка, чтобы они могли разговаривать на одном языке с инструкторами. Инструктора не будут учить украинский: сегодня они готовят украинцев, завтра французов, послезавтра арабов. Я считаю, что на бригаду у нас 100% есть необходимое количество пилотов, которых мы можем послать на обучение», – сказал эксперт.

По его мнению, даже если Британия не предоставит Украине желаемых самолётов и оружия, Лондон должен взять на себя обучение украинских лётчиков.

«Ещё есть вариант – они могут просто начать переподготовку наших лётчиков, чтобы они могли потом просто перейти на американские самолёты. Такой вариант тоже возможен. Все натовские самолёты работают не в метрах и километрах в час, а в футах и милях в час. И чтобы лётчик к этому привык, нужно много время и навыков. Я считаю, что в этот раз мы не получим таких самолётов, как нам нужны. Но большая польза всё равно будет», – резюмировал Романенко.