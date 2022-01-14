Романенко: Украинское общество превратилось в античеловеческую химеру

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Новости Украины

Украина воюет уже восемь лет, однако в «незалежной» так и не создали нормального ВПК – не удосужились даже построить патронный завод.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы 8 лет находимся в состоянии конфликта с Россией, у нас согласовываются проекты, там сидят какие-то деды, которые не могут ничего принять, потом начинается конкуренция, сменяются минюсты, новые начинают делать всё по-другому, мы ничего не можем сделать, чтобы поставить на вооружение то, что не зависит от американцев! Построить патронный завод – это не так сложно, особенно за 8 лет. Мне рассказывали, как мы пытались делать боеприпасы для гаубиц, но оказалось, что многие технологии и специалисты утеряны», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что Украина опустилась на уровень, когда всем абсолютно безразлична жизнь людей.

«Я многое не буду рассказывать, но это кошмар. Помимо того, что это принималось на вооружение, за этим стоит полное отсутствие какого-либо уважительного отношения к жизни человека и людей, которые с этим сталкиваются. Им абсолютно наплевать на человеческую жизнь, что где-то разорвётся этот снаряд и погибнет человек, и это происходило. В нашей жизни происходит аннигиляция гуманизма, вот причина наших бед. Вопрос не в плохих политиках, а в жизненной философии людей и их ценностях. Говоря языком Гумилёва, мы превратились в Химеру, которая пожирает сама себя», – заключил Романенко.