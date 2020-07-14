Роптание ягнят: соперники Лукашенко решили жаловаться

14.07.2020, Москва, Елена Острякова

Главные соперники президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах отреагировали на отказ белорусского цИКа зарегистрировать их в качестве кандидатов.

Штаб находящегося в СИЗО экс-банкира Виктора Бабарико пригрозил «идти до конца». Однако практически это выразилось только… в призыве идти на выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы остаетесь дома, вы тем самым голосуете за Лукашенко. Каждый, кто придет, может голосовать за любого кандидата, которого он считает достойным. Мы призываем всех, кому не безразлична судьба Беларуси, сохранять полное спокойствие. Потому сейчас сложный переломный момент. Власти ждут от нас дальнейших действий. Будут устроены провокации, не поддавайтесь», – заявила на пресс-конференции координатор штаба Мария Колесникова.

Она объявила о намерении подать жалобу с требованием отменить решение ЦИК, а также меру пресечения для Бабарико и других политзаключенных. Штаб также призвал простых граждан подавать жалобы.

О намерении подать апелляцию в Верховный суд Белоруссии заявил и другой незарегистрированный кандидат, бывший директор IT-парка Валерий Цепкало.

«Но мы не питаем иллюзий по поводу того, какое решение он вынесет. У нас в Республике Беларусь нет принципа разделения властей, который существует в большинстве развитых стран мира. У нас, к сожалению, есть только одна власть. Она является и исполнительной, и законодательной, и судебной», – резонно заметил Цепкало в своем обращении к избирателям.

Он пригрозил передать список белорусских фальсификаторов выборов «в международные суды и в международные организации».

«Их имена обязательно будут опубликованы на различных порталах для того, чтобы и они сами, и их дети, и их внуки могли видеть и “гордиться” теми людьми, которые участвовали в фальсификации волеизъявления белорусских граждан», – подчеркнул Цепкало.

Он надеется, что детям фальсификаторов будет так же стыдно, как детям коллаборантов после Великой Отечественной войны.

В белорусском МИДе заявили, что не боятся апелляции несостоявшихся кандидатов в международные инстанции.

«Народ сам сделает свой выбор без подсказки „доброжелателей“ извне. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране. Мы не потерпим давления на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более – угрозы, откуда бы они ни исходили», – сказал пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.