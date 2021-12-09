«Росатом» построит в Сербии Центр ядерных технологий

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Правительство Сербии и Госкорпорация «Росатом» подписали Генеральное рамочное соглашение о строительстве на сербской территории Центра ядерных технологий.

С целью реализации соглашения будет создано совместное предприятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне визита премьер-министра Сербии Анны Брнабич в Москву – соглашение о строительстве на сербской территории Центра ядерных технологий подписали вице-премьер Сербии и председатель Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович и директор «Росатом Оверсиз» (предприятие по реализации зарубежных проектов «Росатома») Евгений Пакерманов.

Также на основании достигнутых договоренностей в ближайшие три года в Сербии будет построен Центр ядерной медицины на базе циклотронного комплекса и оборудования для производства радиофармпрепаратов.

«Это исторический день в отношениях между Сербией и Россией. На основе договоренностей между нашими лидерами – президентом Сербии Александром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным – мы подписали соглашения, которые возвращают Сербию в число европейских стран с возможностями для научных исследований в области ядерных технологий. Что повышает возможности Сербии в области медицины, науки, исследований, и у нас уже есть запросы из соседних стран по использованию мощности этого центра вместе с нашими учеными. Подписание соглашения открыло новые перспективы по развитию отношений между Сербией и Россией в области ядерных технологий», – прокомментировал событие Ненад Попович.