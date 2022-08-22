Росбанк обвинил клиента в финансировании терроризма за покупки в Крыму

Частный универсальный банк «Росбанк» обвинил члена Общественной палаты России Александра Малькевича в «финансировании терроризма» за оплату картой покупок на территории Крыма.

Об этом сам Малькевич написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Был я тут пару дней в Крыму. Тратил деньги, платил картой Росбанка: поел пару раз, выпил кофе, купил подарки детям, себе что-то из хозмелочей в дорогу и т.д. В общем, как я теперь понимаю, совершил целый ряд «подозрительных операций» по мнению банка. За свою финансовую активность в Крыму был наказан: получил смс от банка о полной блокировке всего. И карту тоже заблокировали.Что характерно – никто мне из банка не звонил, ничего не спрашивал… просто отрубили от всех сервисов. И баста!», – написал Малькевич.

Позвонить в банк, чтобы выяснить причины блокировки, ему не удалось, поскольку на многоканальный телефон не проходят звонки из Крыма.

«В сухом остатке: если вы хотите тратить деньги в Крыму, будучи клиентом (премиальным!) Росбанка – имейте в виду, вас за это накажут. Но и это ещё не все. После того, как я начал активно качать права, то получил «письмо счастья» из банка.

В нём было сказано, что сотрудники банка решили, что мои траты подпадают (!) под действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем я ОБЯЗАН предоставить банку письменное пояснение о целях и основаниях операций по счету с копиями подтверждающих документов. С такими банкирами в тылу никаких врагов не надо…», – написал Малькевич.