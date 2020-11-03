Росгвардия сорвала пикет в поддержку крымских «хизбов» в Ростове

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

Трое жителей Красногвардейского района Крыма признаны виновными в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Рустем Эмирусеинов получил 17 лет, Арсен Абхаиров – 13 лет, а Эскендер Абдулганиев – 12 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным суда, Эмирусеинов организовал в 2017 году на территории Красногвардейского района деятельность ячейки террористической организации, куда вошли Абхаиров и Абдулганиев.

«Эмирусеинов, являясь руководителем указанной ячейки, а Абхаиров и Абдулганиев – ее членами, используя идеологические материалы данной организации, осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в указанной террористической организации», – пояснили в пресс-службе.

В феврале 2019 года они были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Вину свою все трое не признали.

Заместитель главы экстремистской организации «Меджлис» (запрещена в РФ) Ильми Умеров утверждает, что более 200 крымских татар отправились в Ростов, чтобы пикетировать суд.

«Глубокой ночью на въезде на Керченский мост из оккупированного Крыма, все машины и автобусы с крымскими татарами, следовавшие в сторону России, были остановлены полицейскими. Вскоре возмущенные крымские татары организовали пикет вдоль трассы с плакатами «Нас незаконно удерживают». К месту незаконного удержания людей срочно прибыли автомашины с сотрудниками Росгвардии.

Когда я пишу эти строки, крымские татары находятся на месте своего незаконного задержания и ожидают возможности следовать дальше и успеть к началу суда над своими соотечественниками», – написал экстремист у себя «фейсбуке».