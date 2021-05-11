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11.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия, терроризм
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Росгвардию хотят отправить на охрану школ

Охрану российских школ должна осуществлять Росгвардия. Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил депутат от...

Охрану российских школ должна осуществлять Росгвардия. Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил депутат от ЛДПР Михаил Власов.

Так политик отреагировал на сегодняшний теракт в казанской школе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагедия, которая сегодня произошла, это чудовищно. И, конечно же, есть много причин, когда безопасность школ находится на таком низком уровне, как сейчас. В январе 2018 года мы с коллегой Шериным (депутат от ЛДПР – ред.) отправляли запрос, и тогда еще Васильевой (бывший министр образования – ред.), и Золотову (глава нацгвардии РФ – ред.), по поводу того, чтобы была возможность Росгвардии обеспечить охрану школ. Мы получили ответ отрицательный. Денег на это нет», – отметил депутат.

Он напомнил, что трагедии по сценарию Колумбайна происходят и в США, хотя там уровень охраны школ, по его мнению, на порядок выше.

«Кто сейчас охраняет российские школы? Реально по факту охранными услугами занимаются бабушки, дедушки, которые не то что людей с оружием не могут сдержать, а иногда даже человека со сменной обувью который проходит в школу, остановить. Поэтому над этим надо работать и экономить на детях конечно же нельзя», – сказал Власов.

Ему сделал замечание спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, уровень охраны школ в Татарстане один из самых высоких в России. Он также сообщил, что не так давно спецслужбы предотвратили аналогичный теракт в школе в одном из регионов РФ.

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