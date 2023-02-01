Росийская армия экономит снаряды перед грядущим наступлением – военкор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Снарядный голод, который якобы стал все больше ощущаться на передовой, может говорить о готовящемся наступлении и экономии боеприпаса перед этим.

Об этом во время общения с радиоведущим Сергеем Марданом заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Стешина, находящиеся на передовой военнослужащие подтверждают сокращение лимитов на снаряды.

«Да, все говорят. От танкистов приехал – говорят: «Мы чуть ли не на колбасу меняем». Вот, говорят, работаем с утра до ночи с закрытых позиций, нам нужны осколочно-фугасные снаряды. Бронебойных у нас сколько угодно, а на это лимит. Дальше инсайд – приезжают мои друзья из-под Марьинки, говорят: «Слушай, у нас тут артиллеристы накрыли «три топора» [американская гаубица М777], пушку 155 миллиметров, их взгрели за превышение лимита расходов боеприпасов». Ну нормальные люди вообще, че творится?.. С Первой мировой и Великой Отечественной, строгий лимит на снаряды во время активных боевых действий возникает только перед подготовкой к наступлению. Я не могу дальше углубляться», – заявил Стешин.