Росийская армия экономит снаряды перед грядущим наступлением – военкор

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 15:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Снарядный голод, который якобы стал все больше ощущаться на передовой, может говорить о готовящемся наступлении и экономии боеприпаса перед этим.

Об этом во время общения с радиоведущим Сергеем Марданом заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снарядный голод, который якобы стал все больше ощущаться на передовой, может говорить о готовящемся...

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По словам Стешина, находящиеся на передовой военнослужащие подтверждают сокращение лимитов на снаряды.

«Да, все говорят. От танкистов приехал – говорят: «Мы чуть ли не на колбасу меняем». Вот, говорят, работаем с утра до ночи с закрытых позиций, нам нужны осколочно-фугасные снаряды. Бронебойных у нас сколько угодно, а на это лимит.

Дальше инсайд – приезжают мои друзья из-под Марьинки, говорят: «Слушай, у нас тут артиллеристы накрыли «три топора» [американская гаубица М777], пушку 155 миллиметров, их взгрели за превышение лимита расходов боеприпасов». Ну нормальные люди вообще, че творится?..

С Первой мировой и Великой Отечественной, строгий лимит на снаряды во время активных боевых действий возникает только перед подготовкой к наступлению. Я не могу дальше углубляться», – заявил Стешин.

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