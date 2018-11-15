Россию устраивают нынешние цены на нефть

15.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Нынешние мировые цены на энергоносители позволяют Российской Федерации развиваться.

Об этом, на пресс-конференции в рамках Форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам российского лидера, расходная часть российского бюджета сверстана из расчета 40 долларов за баррель нефти, поэтому незначительные колебания на рынке не отразятся на экономике страны.

«То, что есть сейчас, то, что было недавно в районе 70 долларов, нас вполне устраивает, если иметь в виду, что у нас расходная часть бюджета посчитана из 40 долларов за баррель. Это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике.

У нас в этом году почти наверняка будет профицитный бюджет. У нас 120 миллиардов долларов положительное сальдо торгового баланса. И это при минимальном внешнем долге – где-то в районе 15%, это создает очень хорошую базу для уверенной работы, того, чтобы добиваться более высоких темпов роста ВВП и заниматься структурными преобразованиями», – заявил Путин.