Роскомнадзор оштрафовал американские соцсети на 94 млн рублей

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Американские интернет-платформы не полностью удаляют запрещенный в России контент, а если и удаляют, то не оперативно.

Об этом информирует Роскомнадзор в своем официальном телеграмм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Twitter с 2015 года не удалил более 6 тыс. запрещённых материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудалёнными остаются 490 материалов.

Среднее время выполнения требований по удалению запрещённых материалов сократилось со 129 до 8 суток.

Выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, «РИА Новости», а также целый ряд аккаунтов российских пользователей и проектов («Лидеры России», аккаунт вакцины «Спутник V»).

На сегодняшний день судами рассмотрены 10 протоколов, составленных на эту соцсеть, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных – 4 млн рублей.

Facebook/Instagram не удалили более 3,7 тыс. запрещённых материалов.

Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 105 суток. Выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «РБК», «ИТАР-ТАСС», «Крым 24», ГТРК «Ставрополье», ГТРК «Лотос» и иные российские СМИ. Ограничения были наложены на стрим, посвященный полету Юрия Гагарина в космос, в аккаунте «RT», просветительский проект RT «Red Fish», на материалы с фрагментами Государственного гимна России и т.д.

Общая сумма штрафов, наложенных российскими судами на эти соцсети за неудаление запрещенной информации, составляет 43 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных – 4 млн рублей.

Нарушителем-чемпионом среди американских сетей является YouTube, который не удалил 5,2 тыс. запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 82 дня.

Выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «ВЗГЛЯД», «Царьград», «РИА ФАН» и иные российские издания. Ограничения были наложены на документальный фильмы «Беслан. Фильм Александра Рогаткина», «РЖЕВ. 500 дней в огне», «Крым. Путь на Родину», на интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвященное проблемам COVID-19, на видеоролики с Государственным гимном России и т.д.

Также Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента.

Сумма штрафов, наложенных на Google/ YouTube составляет 6 млн рублей – за неудаление запрещенной информации. За неполную фильтрацию в поисковой выдаче запрещённых материалов на территории РФ – 9,2 млн рублей.

Также сообщается, что внесенные в реестр иноагентов американские СМИ «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» демонстративно отказываются соблюдать закон в полном объеме. В частности, «Голос Америки» не учредил российское юрлицо, а «Радио Свобода» систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов.