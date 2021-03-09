Роскомнадзор получил право мгновенно блокировать диверсионные публикации иноагентов

09.03.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня законопроект, который позволяет Роскомнадзору блокировать в интернете материалы, содержащие обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности во внесудебном порядке.

Документ был принят в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае, если вы поддержите этот проект, руководство Генпрокуратуры сможет быстро и оперативно добиваться блокировки информации, в которой содержатся не только призывы, но и оправдание экстремизма, в том числе и терроризма. Сейчас, чтобы запретить такие материалы требуется в среднем два месяца от суда до внесения в соответствующий список», – пояснил депутат Андрей Альшевский, представлявший законопроект.

По его словам, в 2019 году Роскомнадзором было выявлено и запрещено 530 тысяч материалов, из которых 208 тысяч носили экстремистский характер.

«К появлению таких материалов приложили руку представители иностранных государств. И выбирают они своей аудиторией молодое поколение», – сказал Альшевский.

Из 449 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, половина младше 30 лет.