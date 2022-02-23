Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал Пушилина

23.02.2022  23:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Tехнологии, Дзен, Донбасс, Запад, Интернет, Информвойна, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, социальные сети, Украина
Новости Украины

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина....

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Ранее в Роскомнадзор поступила информация о блокировке указанного канала якобы за нарушение правил сообщества.

В письме ведомства отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор настаивает на незамедлительном снятии наложенных ограничений, а также объяснить причины их введения.

В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интренет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети.

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