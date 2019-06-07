Роскомнадзор признал, что не в состоянии заблокировать Telegram

07.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Роскомнадзор может заблокировать любой сайт, но не может полностью остановить работу месенджеров.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, объясняя, почему так и не удалось заблокировать работу месенджера Telegram.

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«Мы можем заблокировать любой сайт, в этом мы не сомневаемся. Но месенджер и приложения — математически более сложная история. Существующая система блокировок позволяет замедлить работу мессенджера, но полностью остановить не может. Мы, безусловно, продолжаем исполнять решение суда, совершенствуем существующую систему, но радикальные изменения могут произойти только в случае принципиальной смены подхода к блокировке. Мы над этим работаем, и когда будем готовы, об этом сообщим», – сказал Жаров.

Также он переадресовал законодателям вопрос о возможном запрете пользования мессенджером.

«Это уже сфера деятельности законодателей. Telegram блокируется по закону об организаторах распространения информации, и в нем говорится только действиях государственных органов власти, про пользователей там ничего нет, поэтому, если кто-то пользуется Telegram или иным мессенджером, то пользуйтесь, никаких рисков нет. Другой вопрос, что он периодически зависает, и это не всегда комфортно», – заявил чиновник.

Также была поднята тема VPN-сервисов. По словам, главы Роскомнадзора на сегодня заблокировано более тысячи VPN-сервисов, которые позволяли обходить именно блокировку Telegram.

«Если говорить о крупнейших коммерческих VPN-сервисах, которых мы уведомили о необходимости подключения к единому реестру запрещенной информации и фильтрации трафика, то единственный сервис, который выполнил требования Роскомнадзора, — это Kaspersky Secure Connection. Четыре сервиса заявили, что не намерены исполнять требование, с еще пятью сервисами мы ведем переговоры. Закон говорит о том, что если требование не исполняется, то сервис должен быть заблокирован», – подчеркнул Жаров.

Он обещает в течение ближайшего месяца завершить процесс переписки с оставшимися пятью сервисами и поставить в этой ситуации точку.