Роскомнадзор заставил Facebook разблокировать страницу российской делегации

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Facebook в очередной раз подчинился требованию Роскомнадзора и разблокировал официальную страницу делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Об этом ведомство сообщает в своем официальном телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 января 2022 г. Роскомнадзор направил администрации социальной сети требование незамедлительно снять все ограничения со страницы. Менее чем через сутки требования были выполнены», – говорится в сообщении.

Администрация Facebook заблокировала страницу якобы за публикацию запрещенного контента. Роскомнадзор счел это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено.

«Считаю, что кампания Мета (Фейсбук) обязана дать официальные разъяснения причин блокировки официального российского канала. Тихая разблокировка без извинений по принципу «отвяжитесь!» не может и не должна нас устроить, поскольку она означает, что Мета сама принимает решения: хочу – блокирую, хочу – разблокирую. Это недопустимо. Не Мета определяет правила своего поведения в отношении России, а их определяет сама Россия на основании своих законов. Произвольная блокировка, даже отмененная, остается нарушением нашего закона. Мета должна ответить за это незаконное действие», – написал сенатор РФ Алексей Пушков.

24 декабря 2021 года мировой суд Таганского района Москвы признал виновными IT-компании Google LLC и Facebook Inc (ныне Meta Platforms) за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Были назначены штрафы 7,22 млрд рублей для Google LLC и 1,99 млрд рублей для Facebook Inc. Ранее на Facebook были назначены штрафы 83 млн рублей за другие нарушения, из них на конец декабря компания выплатила лишь 26 млн.