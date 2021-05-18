Роскомнадзор заставил «Твиттер» подчиниться. На очереди Facebook и YouTube

18.05.2021, Москва, Елена Острякова

Роскомнадзор объявил о частичном снятии мер по замедлению трафика Twitter, поскольку эта американская соцсеть уже удалила 91% запрещенной информации.

Об этом ведомство сообщает в своем официальном телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор требовал от соцсети удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией и пронаркотический контент, а также материалы, носящие суицидальный характер. За время с начала замедления трафика Twitter было выявлено порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с запрещенными в России материалами.

«Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства. Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Вместе с тем ведомство отмечает, что выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции.

«Здравый смысл возобладал: правда, пока на 91%. А ведь, когда РКН только объявил о начале мер принуждения, оппоненты кричали, что Twitter никогда не пойдет у него на поводу. И в итоге? Удалил 9/10 запрещённого контента. Надеюсь, другие соцсети и ресурсы сделают из этой ситуации правильные для себя выводы», – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.