Роскосмос не хочет подражать американцам, отправляющими на Луну негров и женщин

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Россия разрабатывает космические корабли, способные летать на Луну, чтобы освоить полюс для добычи воды, кислорода, водорода, а не пиариться на высадках женщин или чернокожих на лунной поверхности, как это планируют американцы.

Об этом в ходе федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» заявил директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь хотел бы показать вам контуры нашего лунного корабля. Корабль «Орёл» четырёхместный, многократного использования. К Луне он имеет ресурс до трёх полётов, на низкую околоземную орбиту – до 10 полётов. Корабль сейчас находится у нас на испытаниях. Изготавливает его ракетно-космическая корпорация «Энергия», и мы планируем начать лётные испытания на рубеже 23-24-го годов», – комментировал Рогозин кадры на экране.

Он рассказал о проекте освоения Луны.

«Мы завершаем работу – первый лунный аппарат, который должен сесть на поверхность Луны, в частности на южный пояс. Наши ученые утверждают, что именно там находится водяной лёд. А водяной лёд – это вода, это кислород, это водород как топливо для двигателей. Вы видите, как отрабатывается забор грунта, реголита на предмет его спектрального анализа будет проводиться самим этим аппаратом. Мы надеемся, что мы закончим все испытания к концу нынешнего пускового окна. До конца сентября мы планируем этот аппарат запустить с космодрома «Восточный», – объяснял директор «Роскосмоса».

Кроме того он рассказал на примере NASA, как американцы всё превращают в политику.

«Нужно ли нам повторять всё то, что хотят сделать американцы? Смотрите, я с NASA беседую, они говорят, что они опять хотят отправить людей на Луну, при этом должна быть женщина, либо это должен быть афроамериканец. Я говорю: какая нам разница – женщина или афроамериканец, для нас главное, чтобы люди были подготовленные, профессионалы. Да вот в чём разница: они решают с помощью миссий свои политические задачи. Кто, какой президент это сделает первым – демократы или республиканец? Как он относится с избирателем, если он женщину поднимет на Луну. Типа, женщины должны за него проголосовать. Это их игры. У меня вообще всякий раз возникал вопрос: если американцы были на Луне, то почему они так долго не смогли снова туда слетать? Почему до сих пор они снова не смогли создать корабль, испытать его и ракету сверхтяжёлого класса, которая способна сделать то, что они делали в конце 60-х годов. Непонятно», – заключил Рогозин.