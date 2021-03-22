«Роскосмос» успешно запустил ракету «гагаринских» цветов

22.03.2021, Москва, Елена Острякова

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами успешно состоялся сегодня на космодроме Байконур.

Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский разгонный блок выведет на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира а также спутник Высшей школы экономики и Образовательного центра «Сириус». После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам.

«Во время пуска шёл сильный дождь, поэтому снимки подъёма получились такие необычные. «Союз-2» – ракета серьезная и неприхотливая. Ей зонтик не нужен», – написал в своем телеграм-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, опубликовавший фотографии пуска.

Пуск выполнен по коммерческой программе компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Роскосмос). Старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». Ракета характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок первой и второй ступеней.

Впервые данная ракета окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», на которой 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.