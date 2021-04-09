«Роскосмос» запустил «Гагарина» на орбиту

09.04.2021, Москва, Елена Острякова

Транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) в штатном режиме пристыковался сегодня к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Об этом сообщает «Роскосмос» на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корабль сблизился со станцией всего за два витка вокруг Земли через три часа после старта в автоматическом режиме. Переход к новой т.н. «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1а», позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические корабли на заданную орбиту с самой высочайшей точностью.

По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем «Рассвет» на МКС перейдёт экипаж «Союза МС-18» в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Они присоединятся к работающему на станции экипажу в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи.

Сегодня утром во время пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) с Байконура Олег Новицкий произнес знаменитое гагаринское «Поехали».

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись «Ю.А. Гагарин», а портретом космонавта и официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос украшают головной обтекатель ракеты-носителя.