Роскосмос запустил модуль, в котором будет создана искусственная сила тяжести

22.07.2021, Москва, Елена Острякова

«Роскосмос» запустил с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» — первый за 11 лет новый модуль российского сегмента МКС.

В соответствии с циклограммой полета спустя 580,3 секунды после старта головной блок отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией осуществляется двигателями модуля «Наука».

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Продолжительность выведения модуля в зону стыковки с МКС — 8 суток. Стыковка к модулю «Звезда» запланирована на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

У модуля «Наука» два основных предназначения. Во-первых, он будет использоваться для проведения научных экспериментов, часть из которых уже запланированы. Например, в модуле будет установлена центрифуга, которая позволит создавать искусственную силу тяжести и изучать влияние ее разных величин на развитие эмбрионов.

Во-вторых, модуль несет в себе много служебной аппаратуры для поддержания работы станции и жизнедеятельности космонавтов, в том числе систему управления ориентацией станции, систему прокачки топлива из прибывающих «Прогрессов», аппараты выработки воды и кислорода, а также узел для стыковки космических кораблей. Кроме того, на внешней стороне модуля будет установлен роботизированный манипулятор, созданный ESA.

Ракета-носитель «Протон-М» серийно изготовляется в Центре имени Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлётные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года.

За годы эксплуатации ракета «Протон-М» прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок. Сегодняшний пуск стал 425-м для ракеты семейства «Протон» и 111-й для модернизированного варианта носителя.