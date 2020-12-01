01.12.2020, Москва, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Экономика
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«Росморречфлот» заявил о недопустимо низкой локализации в российском судостроении


Локализация оборудования российского производства на сложных судах остается очень низкой.

Об этом на круглом столе, посвященном вопросам межведомственного взаимодействия по созданию условий повышения конкурентоспособности российской судостроительной отрасли в мировой экономике, сообщил Алексей Петров, начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры «Росморречфлота», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На судах которые, строятся для внутренних водных путей, (локализация) порядка 50%, для судов которые сложные и насыщенные оборудованием, это аварийно-спасательный флот и ледоколы, там низкая очень локализация оборудования отечественного», – сказал Алексей Петров.

По словам генерального директора АО «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, поставщики импортного оборудования часто не оказывают помощи при его пусконаладке.

«Мы уже не один раз сталкивались с тем, что поставщики импортного оборудования либо не приезжают на пусконаладку, либо отказывают в поставке. И все то, о чем мы давно говорили как о желаемой истории с глубокой локализацией судового оборудования на сегодня, по сути, становится предметом нашего выживания.


Потому что если мы не можем поставив в корабль, пароход двигатель, мы не можем пригласить сюда специалистов по пусконаладке, значит мы не можем запустить эту стройку. Это все влияет на нашу окупаемость и, соответственно, не позволяет сдавать суда», – сказал Алексей Рахманов.

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