«Росморречфлот» заявил о недопустимо низкой локализации в российском судостроении

01.12.2020, Москва, Игорь Петров

Локализация оборудования российского производства на сложных судах остается очень низкой.

Об этом на круглом столе, посвященном вопросам межведомственного взаимодействия по созданию условий повышения конкурентоспособности российской судостроительной отрасли в мировой экономике, сообщил Алексей Петров, начальник Управления морских портов и развития инфраструктуры «Росморречфлота», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На судах которые, строятся для внутренних водных путей, (локализация) порядка 50%, для судов которые сложные и насыщенные оборудованием, это аварийно-спасательный флот и ледоколы, там низкая очень локализация оборудования отечественного», – сказал Алексей Петров.

По словам генерального директора АО «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, поставщики импортного оборудования часто не оказывают помощи при его пусконаладке.

«Мы уже не один раз сталкивались с тем, что поставщики импортного оборудования либо не приезжают на пусконаладку, либо отказывают в поставке. И все то, о чем мы давно говорили как о желаемой истории с глубокой локализацией судового оборудования на сегодня, по сути, становится предметом нашего выживания.

Потому что если мы не можем поставив в корабль, пароход двигатель, мы не можем пригласить сюда специалистов по пусконаладке, значит мы не можем запустить эту стройку. Это все влияет на нашу окупаемость и, соответственно, не позволяет сдавать суда», – сказал Алексей Рахманов.