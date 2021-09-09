«Роснефть» хочет воспользоваться проблемами «Северного потока-2», чтобы уничтожить «Газпром»

09.09.2021 17:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

«Роснефть», 20% акций которой принадлежит «Бритиш Петролиум» (ВР), хочет разрушить монополию «Газпрома» на экспорт «голубого топлива», что приведет к потерям российского бюджета. Для этого «Роснефть» предложила свои услуги по заполнению газопровода «Северный поток-2», к которому Евросоюз дискриминационно применил свой третий энергопакет, предусматривающий, что трубой не может пользоваться один поставщик. Выполнить это требование невозможно, поскольку «Северный поток-2» проходит от границы России по морю, и никакой альтернативный поставщик воспользоваться трубопроводом физически не может.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Роснефть» пользуется сложившейся удачной для себя ситуацией. Они предлагают свои услуги для выполнения требований европейского законодательства. «Роснефть» подсуетилась и говорит: давайте мы будем 10 млрд кубов давать. «Газпром» будет давать 27 млрд и мы еще 10 накинем», – сказал Юшков.

Российское законодательство предусматривает монополию «Газпрома» на экспорт газа. Такая норма введена, чтобы российские компании не конкурировали на европейском рынке. В результате будет снижаться цена на газ и доходы бюджета с пошлин.

«Роснефть» говорит: «мы не будем менять законодательство, просто хотим помочь». По соглашению с «Газпромэкспортом» в точке, где таможня у нас, право собственности на газ «Роснефти» будет на секунду переходить «Газпромэкспорту». Он оформляет, что он этот газ вывозит за рубеж, а потом сразу же передает «Роснефти» по лицензионному соглашению. «Роснефть» уверяет, что не будет конкурировать. Она предлагала эту схему еще в 2017 году. Они договорились с ВР, которая владеет 20% в «Роснефти». «Газпром» тогда доказал Путину, что те клиенты, которые будут покупать газ у ВР, и так покупают его у «Газпромэкспорта». Как раз и возникнет та самая конкуренция. «Роснефть», если такая практика начнется, в дальнейшем предложит поменять закон об экспорте газа. Конечная ее цель – получить право экспорта и разрушить монополию. А потом можно будет поставить вопрос, а зачем вообще нужен «Газпром»? Давайте перейдем к модели нефтяной отрасли, где все могут транспортировать. Такая же история была с ядерной энергетикой. Выделили Россетти, а остальное распродали. Поэтому для «Газпрома» это вопрос сохранения компании», – пояснил Юшков.

Он полагает, что у схемы, предложенной «Роснефтью», мало шансов быть принятой.

«Газпром» будет биться за сохранения своей экспортной монополии. Он, скорее, предложит европейским компаниям перенести точку приемки газа на 12 миль от берега. Таким образом он исполнит требования Евросоюза. На последнем участке половина газа будет принадлежать «Газпрому», а вторая половина – потребителям. «Газпром» даст им скидку на дальнейшую прокачку. Для него это более целесообразное решение: и труба загружена, и экспортная монополия сохранена. Я думаю, что в итоге он придет к такому сценарию», – сказал Юшков.