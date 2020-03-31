«Роснефть» положила конец белорусским играм в альтернативную нефть

31.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут полностью загружены в апреле.

Об этом сообщает БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача на апрель – 2 млн т, минимум – 1 млн т, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям», – сказал пресс-секретарь концерна “Белнефтехим” Александр Тищенко.

Тем, кто следит за нефтяными баталиями вокруг Белоруссии, понятно: за мишурой слов скрывается договоренность с одной или несколькими российскими компаниями из «большой пятерки» (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и Татнефть). Только они в состоянии обеспечить полную загрузку белорусских НПЗ.

Дело в том, что ритуальные танкерные поставки из Норвегии, Азербайджана и России (мелкими трейдерами) в прошлые месяцы не превышали 160 тыс тонн за раз. Этого хватало на день-два работы НПЗ. Увеличивать поставки морем Белоруссия не может, поскольку цена этой нефти слишком высока даже в нынешней ситуации на рынке, что сделает экспорт белорусского горючего на Украину и в Европу нерентабельным. Таким образом, игры Минска в альтернативную нефть являются профанацией.

Более или менее реальные объемы нефти в этом году поставляли в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» только компании личного друга президента Лукашенко олигарха Михаила Гуцериева. Это позволяло загрузить НПЗ на треть.

Когда на прошлой неделе в понедельник стало известно, что российские нефтяные компании согласились снизить премию за свои поставки на 7 долларов с тонны, белорусский премьер Сергей Румас настолько расхрабрился, что заявил об отказе от поставок «Роснефти», которая слишком долго не хотела снижать премию.

Уже в пятницу «Рейтерс» со ссылкой на анонимные источники заявило, что все договоренности между Россией и Белоруссией провалены, ни одного контракта не подписано, а с учетом российских карантинных выходных, и не будет подписано.

Все дело в том, что доступ к магистральному российскому нефтепроводу «Дружба» пропорционально поделен между компаниями, и Гуцериев свою квоту на 2020 год уже выбрал, спасая друга-Лукашенко в первом квартале. Как бы ни хотел Батька оставить своего компаньона единственным оператором в схеме, это ему сделать не позволили. Кто-то из российских мастодонтов возвращается на белорусский рынок.

Участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии полковник запаса Владимир Трухан считает, что сам Гуцериев был не рад такому плотному сотрудничеству с Лукашенко, которое грозило рассорить его с крупными игроками.

«Эта дружба уже начинает быть накладной. У него маленькая нишевая компания, которая по объемам не сравнится с «первой пятеркой». Если Гуцериев однозначно пойдет под Лукашенко, многие участники рынка могут оценить его поведение как штрейкбрехерство: он мешает им урегулировать все разногласия с «Белнефехимом», – сказал Трухан в интервью youtube-каналу PolitWera.

Хотя, по его словам, все объемы российской нефти не купленные в начале года Белоруссией, были законтрактованы Китаем, «большая пятерка» вернется на рынок союзника, потому что никто в России не хочет, чтобы белорусские НПЗ остановились.

В целом пострадавшей от трехмесячной «войны»оказалась Белоруссия, которая упустила благоприятный момент на европейском рынке.

«Нефтепродукты не продали, туда зашел конкурент. От перетаможки доходы ушли. Временной лаг, когда снижение цены на нефть пошло, а снижение цены на топливо нет, пропустили. Вы про…спали всю благоприятную конъюнктуру рынка», – резюмировал Трухан.