02.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика, Происшествия
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Роспотребнадзор призвал Крым не расслабляться от последних данных по коронавирусу




В Крыму прогнозируют рост количества больных, инфицированных коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу нового типа заявила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пеньковской, это связано с увеличением количества тестируемых крымчан.

«Должна обратиться не только к членам штаба, но и к нашим жителям – этими цифрами, которые мы озвучиваем, отсутствие регистрации случаев в течении двух дней, они нас не должны не успокаивать, не расслаблять. Мы прогнозируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Это прогнозируемая ситуация, случаи будут», – заявила Пеньковская.

Также глава ведомства сообщила, что с понедельника в Ялте будет готов обсерватор, который примет подозреваемых в инфицировании, если евпаторийский обсерватор будет заполнен.

Напомним, за последние сутки в Крыму не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество инфицированных составило 16 человек в Крыму и 5 в Севастополе.

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