17.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Роспуск Рады предлагают обжаловать в Лиге сексуальных меньшинств

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность спокойно может распустить парламент.

Об этом в своем блоге пишет экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

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«Совершенно глупое действие произошло сегодня в парламенте. НФ вышел из какой-то коалиции, думая, что он создаёт проблему избранному Президенту в роспуске парламента. Вообще никакой проблемы, – убежден Портнов. – Нужно подписать Указ и распустить. А кто хочет это оспорить, может обратиться с иском в Лигу сексуальных меньшинств».

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня «Народный фронт» объявил о выходе из коалиции в ВР, тем самым попытавшись застраховаться от досрочного роспуска парламента новым президентом.

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